Департамент здоровья: за сутки умерли двое зараженных коронавирусом, прибавилось 42 положительных теста

По состоянию на утро 20 октября в больницах находится 27 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали пять человек, три человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых историй болезни COVID-19 открыли четыре (двух человек внесли в базу данных задним числом).

Новых смертельных случаев за сутки прибавилось два — в Ида-Вируской центральной больнице умерли 94-летний мужчина и 95-летняя женщина. Задним числом смертью от COVID-19 признана также кончина 64-летнего мужчины 15 октября в Ида-Вируской центральной больнице. Всего в Эстонии умер 71 заразившийся коронавирусом человек.

На сегодня в больницах завершено 522 истории болезни COVID-19 с 508 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 20 октября выздоровели 3 270 человек. Из них история болезни 2 439 человек (74,6%) завершена, у 831 человека (25,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 245 000 первичных тестов, из них 4 127, или 1,68%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!