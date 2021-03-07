Департамент здоровья: за сутки прибавился 1321 случай заражения коронавирусом(21)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 764 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1321, или 19,5% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 764 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1321, или 19,5% от общего количества тестов.
За сутки были введены 3791 доза вакцины. В общей сложности вакцинировано 101 452 человека, из которых 43 942 человека получили обе дозы вакцины.
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 814 человек. 613 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 191, в Ляэне-Вирумаа — 73, на Сааремаа — 37, в Тартумаа — 33, в Вырумаа — 32 и Пярнумаа — 28 новых случая заражения коронавирусом.
В Рапламаа добавились 18, в Ярвамаа — 16, Вильяндимаа — 15, на Хийумаа и в Пылвамаа — по 10, в Йыгевамаа — 9, в Ляэнемаа — 8, в Валгамаа — 4 новых случая заражения. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1309 случев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,5% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток было открыто в общей сложности 63 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 604 пациента.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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