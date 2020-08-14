Департамент здоровья: за сутки прибавилось три положительных теста на коронавирус

По данным регистра народонаселения, два положительных результата теста поступило в Харьюмаа (оба в Таллинне) и один в Тартумаа. Источники заражения еще выясняются.

По состоянию на утро 14 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении восемь человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 397 случаев заболевания COVID-19 с 384 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 1 976 человек. Их них случай заболевания 1 501 человека (76%) завершен, у 475 человек (24%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 133 000 первичных тестов, из них 2 177, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!