Департамент здоровья: за сутки прибавилось семь положительных тестов на коронавирус

По данным регистра народонаселения, четыре положительных результата теста поступило в Харьюмаа (три в Таллинне) и три в Тартумаа (все в городе Тарту).

В Харьюмаа в двух случаях речь идет о близко контактировавших с заболевшими ранее и обстоятельства двух случаев еще выясняются. В Тарту в двух случаях речь идет о близко контактировавших с заразившимся ранее и в одном случае речь шла о повторном тесте.

По состоянию на утро 19 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении семь человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Не выписали ни одного человека. Новый случай заболевания COVID-19 открыли один. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 400 случаев заболевания COVID-19 с 387 пациентами.

На сегодняшний день выздоровели 2002 человека. Их них случай заболевания 1 527 человек (76,3%) завершен, у 475 человек (23,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 7,1.

Всего в Эстонии проведено более 137 000 первичных тестов, из них 2 207, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!