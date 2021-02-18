Департамент здоровья: за сутки прибавилось 996 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 8 517 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 996, или 11,7% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 538 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 387 в Таллинне.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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