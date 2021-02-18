Департамент здоровья: за сутки прибавилось 996 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 538 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 387 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 127, в Тартумаа — 58, в Пярнумаа — 57, на Сааремаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 30, в Вильяндимаа 26 и в Ярвамаа — 22 новых положительных теста. В Пылвамаа прибавилось 19, в Вырумаа — 18, в Рапламаа — 14, в Валгамаа — 13, в Йыгевамаа и Ляэнемаа — по 11, на Хийумаа — пять случаев заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 671,95 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.
За сутки в больницах открыли 61 новую историю болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 502 пациента.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 52 263 человека, две дозы получили 23 812 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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