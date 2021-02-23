Департамент здоровья: за сутки прибавилось 962 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 637 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 471 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 70, в Тартумаа — 49, в Ляэне-Вирумаа — 41, на Сааремаа — 40, в Пярнумаа — 28 и в Рапламаа — 20 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось 15, в Ярвамаа — 14, в Вырумаа — 10, в Ляэнемаа — восемь, в Йыгевамаа, Пылвамаа и Валгамаа — по три, на Хийумаа — один случай заражения. У 20 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 794,67 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,2%.
За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 493 пациента.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 64 508 человек, две дозы получили 27 277 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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