Департамент здоровья: за сутки прибавилось 798 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 393 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 294 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 144, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 33, на Сааремаа — 26 и в Ляэне-Вирумаа — 22 новых положительных теста. В Ярвамаа прибавилось 19, в Валгамаа — 18, в Рапламаа — 17, в Пылвамаа — 14, в Йыгевамаа — 12, в Вырумаа — 11, в Вильяндимаа — девять, в Ляэнемаа — пять и на Хийумаа — четыре новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 575,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,5%.

По состоянию на утро 10 февраля в больницах находится 449 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 34 пациента, из которых на управляемом дыхании 15 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 51. Домой выписали 21 человека, 21 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 70-летний мужчина, 64-летний мужчина и 58-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 477 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 2 791 историй болезни COVID-19 с 2 743 пациентами.

По состоянию на 10 февраля выздоровели 39 386 человек. Из них история болезни 27 380 человек (69,5%) завершена, у 12 006 человек (30,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 821 529 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 49 605 (6% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 39 147 человек, две дозы получили 19 114 человек.

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