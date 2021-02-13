Департамент здоровья: за сутки прибавилось 760 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 410 человек. 274 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 49, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа и на Сааремаа — по 38, в Рапламаа — 27, Ярвамаа — 26, Вырумаа — 25 и Вильяндимаа — 24.

В Валгамаа выявлено 20, Палвамаа 14, Йыгевамаа 10, Ляэне-Вирумаа 8, на Хийумаа и в Ляэнемаа по 3 новых положительных результата. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 603 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 66 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждается 452 пациента.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 46 020 человек, из которых 22 126 человек получили обе дозы.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 84-летняя женщина, 82-летний мужчина, 79-летняя женщина, и 74-летний мужчина и 55-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 491 человек с коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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