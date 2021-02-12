Департамент здоровья: за сутки прибавилось 717 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 306 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 232 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 97, в Тартумаа — 72, в Пярнумаа — 35, в Ярвамаа — 31, на Сааремаа — 27, в Рапламаа — 26 и в Вырумаа — 23 новых положительных теста. В Пылвамаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по 18, в Вильяндимаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа и на Хийумаа — по четыре новых случая заражения. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 576,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,6%.

За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 451 пациент.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 44 486 человек, две дозы получили 21 312 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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