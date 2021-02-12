Департамент здоровья: за сутки прибавилось 717 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 306 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 232 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 97, в Тартумаа — 72, в Пярнумаа — 35, в Ярвамаа — 31, на Сааремаа — 27, в Рапламаа — 26 и в Вырумаа — 23 новых положительных теста. В Пылвамаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по 18, в Вильяндимаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа и на Хийумаа — по четыре новых случая заражения. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 576,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,6%.

По состоянию на утро 12 февраля в больницах находится 451 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 30 пациентов, из которых на управляемом дыхании 12 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 54. Домой выписали 29 человек, 20 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — две 93-летних женщины, 92-летняя женщина, 89-летний мужчина, 79-летняя женщина, 67-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 486 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 887 историй болезни COVID-19 с 2 834 пациентами.

По состоянию на 12 февраля выздоровели 40 476 человек. Из них история болезни 28 112 человек (69,5%) завершена, у 12 364 человек (30,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 832 395 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 50 993 (6,1% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 44 486 человек, две дозы получили 21 312 человек.

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