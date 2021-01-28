Департамент здоровья: за сутки прибавилось 690 случаев заражения коронавирусом(29)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 326 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 690, или 13% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 326 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 690, или 13% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 383 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 304 в Таллинне.
В Пярнумаа прибавилось 74, в Тартумаа — 54, в Ида-Вирумаа — 40, в Вильяндимаа — 30, в Рапламаа — 21, в уезде Сааремаа — 20 и в Йыгевамаа — 17 новых положительных тестов. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа и Пылвамаа — по семь, в Валгамаа — пять, в Ярвамаа — четыре, в Ляэнемаа и в уезде Хийумаа — по два новых случая заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 529,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.
За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 379 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 31 629 человек, две дозы получили 6 214 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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