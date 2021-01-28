Департамент здоровья: за сутки прибавилось 690 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 383 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 304 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 74, в Тартумаа — 54, в Ида-Вирумаа — 40, в Вильяндимаа — 30, в Рапламаа — 21, в уезде Сааремаа — 20 и в Йыгевамаа — 17 новых положительных тестов. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа и Пылвамаа — по семь, в Валгамаа — пять, в Ярвамаа — четыре, в Ляэнемаа и в уезде Хийумаа — по два новых случая заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 529,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.

По состоянию на утро 28 января в больницах находится 379 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 39 пациентов, из которых на управляемом дыхании 21 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 41. Домой выписали 28 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом — 89-летний мужчина, 87-летние женщина и мужчина, две 84-летних женщины, 79-летняя женщина, 67-летняя женщина и 66-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 406 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 2 381 история болезни COVID-19 с 2 339 пациентами.

По состоянию на 28 января выздоровели 32 398 человек. Из них история болезни 22 847 человек (70,5%) завершена, у 9 551 человека (29,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 760 266 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 42 656 (5,6% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 31 629 человек, две дозы получили 6 214 человек.