04.02.2021, 10:33

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 673 случая заражения коронавирусом

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EST
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.Foto: Andres Putting

По данным Департамента здоровья на 7 часов утра 4 февраля, за последние сутки в Эстонии прибавилось 673 новых случая заражения коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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