04.02.2021, 10:33

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 673 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

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Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 167 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 673, или 13% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 288 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 214 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 107, в Ида-Вирумаа — 84, в Тартумаа — 50, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по 22, на Сааремаа — 19, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по 16 новых положительных тестов. В Вырумаа прибавилось 12, в Рапламаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа — три и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 536,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.

По состоянию на утро 4 февраля в больницах находится 413 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 33 пациента, из которых на управляемом дыхании 17 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 49. Домой выписали 22 человека, пять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 95-летняя женщина, 94-летний мужчина, 92-летняя женщина, 89-летний мужчина, 88-летняя женщина, 86-летняя женщина, двое 79-летних мужчин, 65-летняя женщина и 64-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 443 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 609 историй болезни COVID-19 с 2 562 пациентами.

По состоянию на 4 февраля выздоровели 36 329 человек. Из них история болезни 25 373 человек (69,8%) завершена, у 10 956 человек (30,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 792 868 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 46 334 (5,8% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 31 864 человека, две дозы получили 14 330 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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