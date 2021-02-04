Департамент здоровья: за сутки прибавилось 673 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 288 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 214 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 107, в Ида-Вирумаа — 84, в Тартумаа — 50, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по 22, на Сааремаа — 19, в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по 16 новых положительных тестов. В Вырумаа прибавилось 12, в Рапламаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Ляэнемаа — четыре, на Хийумаа — три и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 536,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.

По состоянию на утро 4 февраля в больницах находится 413 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 33 пациента, из которых на управляемом дыхании 17 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 49. Домой выписали 22 человека, пять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 95-летняя женщина, 94-летний мужчина, 92-летняя женщина, 89-летний мужчина, 88-летняя женщина, 86-летняя женщина, двое 79-летних мужчин, 65-летняя женщина и 64-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 443 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 609 историй болезни COVID-19 с 2 562 пациентами.

По состоянию на 4 февраля выздоровели 36 329 человек. Из них история болезни 25 373 человек (69,8%) завершена, у 10 956 человек (30,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 792 868 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 46 334 (5,8% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 31 864 человека, две дозы получили 14 330 человек.