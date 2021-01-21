21.01.2021, 10:31

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 669 случаев заражения коронавирусом

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Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Koroonaviiruse drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 260 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 669, или 12,7% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 293 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 241 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 117, в Тартумаа — 62, в Пярнумаа — 49, в Валгамаа — 28, в Вырумаа — 20 и в Рапламаа — 15 новых положительных результатов теста. В Ярвамаа прибавилось 14, в Вильяндимаа и Йыгевамаа — по 13, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Пылвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, в уезде Сааремаа — четыре и в уезде Хийумаа — один новый случай заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 561,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,5%.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 401 пациент.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 21 985 человек.

Новость дополняется.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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