21.01.2021, 10:31

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 669 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

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Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Koroonaviiruse drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 260 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 669, или 12,7% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 293 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 241 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 117, в Тартумаа — 62, в Пярнумаа — 49, в Валгамаа — 28, в Вырумаа — 20 и в Рапламаа — 15 новых положительных результатов теста. В Ярвамаа прибавилось 14, в Вильяндимаа и Йыгевамаа — по 13, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Пылвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, в уезде Сааремаа — четыре и в уезде Хийумаа — один новый случай заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 561,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,5%.

По состоянию на утро 21 января в больницах находится 401 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 45 пациентов, из которых на управляемом дыхании 31 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 37. Домой выписали 17 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 86-летняя женщина, 83-летний мужчина и 68-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 354 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 132 истории болезни COVID-19 с 2 092 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 21 января выздоровели 28 743 человека. Из них история болезни 20 723 человек (72,1%) завершена, у 8 020 человек (27,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 726 969 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 39 212 (5,4% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 21 985 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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