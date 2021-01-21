Департамент здоровья: за сутки прибавилось 669 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 293 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 241 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 117, в Тартумаа — 62, в Пярнумаа — 49, в Валгамаа — 28, в Вырумаа — 20 и в Рапламаа — 15 новых положительных результатов теста. В Ярвамаа прибавилось 14, в Вильяндимаа и Йыгевамаа — по 13, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Пылвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, в уезде Сааремаа — четыре и в уезде Хийумаа — один новый случай заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 561,64 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,5%.

По состоянию на утро 21 января в больницах находится 401 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 45 пациентов, из которых на управляемом дыхании 31 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 37. Домой выписали 17 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 86-летняя женщина, 83-летний мужчина и 68-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 354 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 132 истории болезни COVID-19 с 2 092 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 21 января выздоровели 28 743 человека. Из них история болезни 20 723 человек (72,1%) завершена, у 8 020 человек (27,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.