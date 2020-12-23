Департамент здоровья: за сутки прибавилось 664 случая заражения коронавирусом(11)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 824 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 664, или 11,4% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 824 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 664, или 11,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 369 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 277 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 132, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 34, в Вырумаа — 15, в Ярвамаа — 12 и в Ляэне-Вирумаа — 11 новых положительных результатов теста на коронавирус. В уезде Сааремаа прибавилось девять, в Рапламаа — восемь и в уездах Хийумаа и Пылвамаа — по шесть новых положительных результатов теста. В Йыгевамаа прибавилось три новых зараженных, в Валгамаа и Вильяндимаа — по два и в Ляэнемаа — один. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 545,91 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,9%.
По состоянию на утро 23 декабря в больницах находится 371 пациент с COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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