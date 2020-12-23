Департамент здоровья: за сутки прибавилось 664 случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 369 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 277 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 132, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 34, в Вырумаа — 15, в Ярвамаа — 12 и в Ляэне-Вирумаа — 11 новых положительных результатов теста на коронавирус. В уезде Сааремаа прибавилось девять, в Рапламаа — восемь и в уездах Хийумаа и Пылвамаа — по шесть новых положительных результатов теста. В Йыгевамаа прибавилось три новых зараженных, в Валгамаа и Вильяндимаа — по два и в Ляэнемаа — один. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 545,91 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,9%.

По состоянию на утро 23 декабря в больницах находится 371 пациент с COVID-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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