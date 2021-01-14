Департамент здоровья: за сутки прибавилось 632 случая заражения коронавирусом(41)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, или 10,7% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, или 10,7% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 280 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 232 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 131, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 40, в Валгамаа — 23, в Вильяндимаа — 18, в Йыгевамаа — 14 и в Ляэне-Вирумаа — 13 новых положительных результатов теста. В Рапламаа и уезде Сааремаа прибавилось по девять, в Вырумаа и Ярвамаа — по семь, в Ляэнемаа — четыре и в уезде Хийумаа и Пылвамаа — по три новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,28 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.
За сутки новых историй болезни COVID-19 открыли 34, в стационарном лечении нуждаются 386 пациентов.
В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 14 879 людям.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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