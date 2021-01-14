14.01.2021, 10:32

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 632 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

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Koroonaviiruse testimine
Koroonaviiruse testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, или 10,7% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 280 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 232 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 131, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 40, в Валгамаа — 23, в Вильяндимаа — 18, в Йыгевамаа — 14 и в Ляэне-Вирумаа — 13 новых положительных результатов теста. В Рапламаа и уезде Сааремаа прибавилось по девять, в Вырумаа и Ярвамаа — по семь, в Ляэнемаа — четыре и в уезде Хийумаа и Пылвамаа — по три новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,28 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.

По состоянию на утро 14 января в больницах находится 386 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 45 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 23 человек, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, двух человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 98-летняя женщина, 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 84-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 78-летняя женщина, 74-летний мужчина, 70-летний мужчина и 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 311 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 929 историй болезни COVID-19 с 1 893 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 14 января выздоровели 25 032 человека. Из них история болезни 18 552 человек (74,1%) завершена, у 6 480 человек (25,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 696 809 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 35 626 (5,1% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 14 879 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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