Департамент здоровья: за сутки прибавилось 632 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 280 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 232 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 131, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 40, в Валгамаа — 23, в Вильяндимаа — 18, в Йыгевамаа — 14 и в Ляэне-Вирумаа — 13 новых положительных результатов теста. В Рапламаа и уезде Сааремаа прибавилось по девять, в Вырумаа и Ярвамаа — по семь, в Ляэнемаа — четыре и в уезде Хийумаа и Пылвамаа — по три новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 574,28 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12%.
По состоянию на утро 14 января в больницах находится 386 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 45 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 23 человек, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, двух человек перевели в другую больницу.
За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 98-летняя женщина, 90-летний мужчина, 88-летняя женщина, 84-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 78-летняя женщина, 74-летний мужчина, 70-летний мужчина и 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 311 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 1 929 историй болезни COVID-19 с 1 893 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 14 января выздоровели 25 032 человека. Из них история болезни 18 552 человек (74,1%) завершена, у 6 480 человек (25,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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