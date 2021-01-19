Департамент здоровья: за сутки прибавилось 600 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 318 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 257 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 82 случая заражения, в Тартумаа — 44, в Пярнумаа — 43, в Вырумаа — 25, в ЛЯэне-Вирумаа — 21, в Рапламаа — 16, Валгамаа — 9, Ляэнемаа и Сааремаа = по 6, Пылвамаа — 4 и Йыгевамаа — 3.

В 7 новых случаях 7 отсутствовало место жительство в регистре народонаселения.

Уровень заражения на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 601,82.

По состоянию на утро 19 января в больницах находится 421 человек с коронавирусом. За сутки скончались 11 человек.

В Эстонии вакцинацию от коронавируса прошли 19 315 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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