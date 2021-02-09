Департамент здоровья: за сутки прибавилось 542 случая заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 265 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 189 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 48, в Ида-Вирумаа — 44, в Пярнумаа — 33, в Ляэне-Вирумаа — 28, в Вильяндимаа — 26, в Йыгевамаа — 19 и в Ярвамаа 15 новых положительных тестов. В Пылвамаа прибавилось 12, в Вырумаа и Рапламаа — по 11, на Сааремаа — девять, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по пять, в Валгамаа — три новых случая заражения. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 563,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,2%.

По состоянию на утро 9 февраля в больницах находится 444 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 30 пациентов, из которых на управляемом дыхании 16 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 60. Домой выписали 27 человек, 11 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом — 92-летняя женщина, 91-летняя женщина, 83-летняя женщина, 75-летняя женщина, 71-летний мужчина, 63-летний мужчина, 62-летняя женщина и 59-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 474 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 749 историй болезни COVID-19 с 2 703 пациентами.

По состоянию на 9 февраля выздоровели 38 730 человек. Из них история болезни 26 930 человек (69,5%) завершена, у 11 800 человек (30,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 815 743 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 48 809 (6% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 36 897 человек, две дозы получили 18 686 человек.