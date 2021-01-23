Департамент здоровья: за сутки прибавилось 487 случаев заражения коронавирусом(9)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 968 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 487, или 9,8% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 968 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 487, или 9,8% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 274 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 229 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 84, в Тартумаа — 39, в Пярнумаа — 22, в Вырумаа — 15, в Рапламаа — 12 и в Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа — по восемь новых положительных результатов теста. В Вильяндимаа прибавилось пять, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по четыре, в Пылвамаа — два, в уезде Хийумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному новому случаю заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 534,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,2%.
За сутки в больницах открыли 44 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 391 пациент.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 25 704 человека.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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