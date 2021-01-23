Департамент здоровья: за сутки прибавилось 487 случаев заражения коронавирусом, умерли десять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 274 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 229 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 84, в Тартумаа — 39, в Пярнумаа — 22, в Вырумаа — 15, в Рапламаа — 12 и в Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа — по восемь новых положительных результатов теста. В Вильяндимаа прибавилось пять, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по четыре, в Пылвамаа — два, в уезде Хийумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному новому случаю заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 534,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,2%.

По состоянию на утро 23 января в больницах находится 391 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 45 пациентов, из которых на управляемом дыхании 29 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 44. Домой выписали 32 человек, 14 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, трех человек перевели в другую больницу и одного человека признали ложноположительным.

За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 94-летняя женщина, 92-летняя женщина, 91-летняя женщина, двое 88-летних мужчин, 86-летняя женщина, 80-летние мужчина и женщина, 72-летний мужчина и 66-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 368 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 218 историй болезни COVID-19 с 2 176 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 23 января выздоровели 29 747 человек. Из них история болезни 21 409 человек (72%) завершена, у 8 338 человек (28%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.