Департамент здоровья: за сутки прибавилось 467 случаев заражения коронавирусом(11)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 592 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 467, или 10,1% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 592 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 467, или 10,1% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 253 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 204 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 65, в уезде Сааремаа — 29, в Тартумаа и Пярнумаа — по 23, в Ярвамаа — 18, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа — по 12 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось девять, в Валгамаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа и в уезде Хийумаа — по два новых случая заражения. В Пылвамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 529,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.
За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 410 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 28 907 человек, две дозы получили 11 310 человек.
Новость дополняется.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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