Департамент здоровья: за сутки прибавилось 467 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 253 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 204 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 65, в уезде Сааремаа — 29, в Тартумаа и Пярнумаа — по 23, в Ярвамаа — 18, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа — по 12 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось девять, в Валгамаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа и в уезде Хийумаа — по два новых случая заражения. В Пылвамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 529,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.

По состоянию на утро 2 февраля в больницах находится 410 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 31 пациент, из которых на управляемом дыхании 20 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 49. Домой выписали 37 человек, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 84-летняя женщина и 83-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 424 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 538 историй болезни COVID-19 с 2 493 пациентами.

По состоянию на 2 февраля выздоровели 34 927 человек. Из них история болезни 24 544 человек (70,3%) завершена, у 10 383 человек (29,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведен 781 871 тест на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 44 978 (5,8% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 28 907 человек, две дозы получили 11 310 человек.

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