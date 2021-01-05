Департамент здоровья: за сутки прибавилось 429 случаев заражения коронавирусом, умерли еще семь заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 311 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 234 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 27, в Тартумаа — 20, в Пярнумаа — 12 и в Ярвамаа — 10 новых положительных результатов теста. В Вильяндимаа прибавилось девять, в Ляэне-Вирумаа — семь и в Валгамаа, Рапламаа и Вырумаа — по пять. В уезде Сааремаа прибавилось четыре, в Ляэнемаа — два и Йыгевамаа — один новый случай заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 549,14 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,5%.

По состоянию на утро 5 января в больницах находится 397 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 46 пациентов, из которых на управляемом дыхании 29 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 34. Домой выписали 38 человек, 13 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, четырех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло семь зараженных коронавирусом, одного из которых внесли задним числом — 70-летний мужчина, 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 78-летний мужчина, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина и 89-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 258 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 612 историй болезни COVID-19 с 1 584 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 5 января выздоровели 20 507 человек. Из них история болезни 15 447 человек (75,3%) завершена, у 5 060 человек (24,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.