Департамент здоровья: за сутки прибавилось 357 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 201 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 31, в Тартумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Йыгевамаа — девять и в Рапламаа — восемь новых положительных результатов теста. В Вырумаа прибавилось пять, в Ляэнемаа — четыре, в Пылвамаа, Ярвамаа, уезде Хийумаа и Вильяндимаа — по два, в уезде Сааремаа — один новый случай заражения. В Валгамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 541,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.

За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 409 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 27 180 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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