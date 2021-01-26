Департамент здоровья: за сутки прибавилось 357 случаев заражения коронавирусом(15)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, или 7,4% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, или 7,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 201 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 31, в Тартумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Йыгевамаа — девять и в Рапламаа — восемь новых положительных результатов теста. В Вырумаа прибавилось пять, в Ляэнемаа — четыре, в Пылвамаа, Ярвамаа, уезде Хийумаа и Вильяндимаа — по два, в уезде Сааремаа — один новый случай заражения. В Валгамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 541,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.
За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 409 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 27 180 человек.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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