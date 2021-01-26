26.01.2021, 10:31

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 357 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

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Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, или 7,4% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 201 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 31, в Тартумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Йыгевамаа — девять и в Рапламаа — восемь новых положительных результатов теста. В Вырумаа прибавилось пять, в Ляэнемаа — четыре, в Пылвамаа, Ярвамаа, уезде Хийумаа и Вильяндимаа — по два, в уезде Сааремаа — один новый случай заражения. В Валгамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 541,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.

По состоянию на утро 26 января в больницах находится 409 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 41 пациент, из которых на управляемом дыхании 21 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 54. Домой выписали 36 человек, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 92-летний мужчина, 90-летний мужчина, 87-летний мужчина, 85-летний мужчина, 84-летняя женщина, двое 72-летних мужчин и одна женщина, 70-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 392 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2 290 историй болезни COVID-19 с 2 248 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 26 января выздоровели 31 039 человек. Из них история болезни 22 058 человек (71,1%) завершена, у 8 981 человека (28,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 748 952 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 41 330 (5,5% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 27 180 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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