Департамент здоровья: за сутки прибавилось 357 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 201 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 162 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 31, в Тартумаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Йыгевамаа — девять и в Рапламаа — восемь новых положительных результатов теста. В Вырумаа прибавилось пять, в Ляэнемаа — четыре, в Пылвамаа, Ярвамаа, уезде Хийумаа и Вильяндимаа — по два, в уезде Сааремаа — один новый случай заражения. В Валгамаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 541,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,1%.
По состоянию на утро 26 января в больницах находится 409 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 41 пациент, из которых на управляемом дыхании 21 человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 54. Домой выписали 36 человек, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 92-летний мужчина, 90-летний мужчина, 87-летний мужчина, 85-летний мужчина, 84-летняя женщина, двое 72-летних мужчин и одна женщина, 70-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 392 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2 290 историй болезни COVID-19 с 2 248 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 26 января выздоровели 31 039 человек. Из них история болезни 22 058 человек (71,1%) завершена, у 8 981 человека (28,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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