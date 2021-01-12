Департамент здоровья: за сутки прибавилось 335 случаев заражения коронавирусом(32)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, или 8,8% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, или 8,8% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 248 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 193 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 21, в Пярнумаа — 19, в Тартумаа — восемь, в Рапламаа — семь и в уезде Сааремаа и Вырумаа — по пять новых положительных результатов теста. В Ярвамаа и Валгамаа прибавилось по четыре, в уезде Хийумаа — два, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю заражения. В Йыгевамаа не прибавилось ни одного нового положительного результата теста. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 590,68 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,4%.
За сутки новых историй заболевания COVID-19 открыли 57, в стационарном лечении нуждаются 409 пациентов.
В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 11 896 людям.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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