12.01.2021, 10:31

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 335 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

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Ida-Virumaa 3.12.2020
Ida-Virumaa 3.12.2020Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, или 8,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 248 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 193 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 21, в Пярнумаа — 19, в Тартумаа — восемь, в Рапламаа — семь и в уезде Сааремаа и Вырумаа — по пять новых положительных результатов теста. В Ярвамаа и Валгамаа прибавилось по четыре, в уезде Хийумаа — два, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю заражения. В Йыгевамаа не прибавилось ни одного нового положительного результата теста. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 590,68 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,4%.

По состоянию на утро 12 января в больницах находится 409 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 57, из них шесть задним числом. Домой выписали 40 человек, из которых четырех внесли задним числом, 15 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 88-летняя женщина, 80-летняя женщина, 77-летняя женщина, 68-летний мужчина и 67-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 292 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершена 1 841 история болезни COVID-19 с 1 808 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 12 января выздоровели 23 811 человек. Из них история болезни 17 777 человек (74,7%) завершена, у 6 034 человек (25,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 684 214 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 34 138 (5% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 11 896 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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