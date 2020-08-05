Департамент здоровья: за сутки прибавилось 22 положительных теста на коронавирус

По данным регистра народонаселения, восемь положительных результатов поступило в Тартумаа (семь в городе Тарту), два в Рапламаа и один в Ида-Вирумаа. Из поступивших в Тартумаа восьми случаев четыре было связано с Vabank и четыре — с Naiiv. Два случая в Рапламаа и один случай в Ида-Вирумаа связаны с очагом Naiiv. По скорректированным данным сейчас в очаге Vabank 33 и в очаге Naiiv 15 зараженных по всей Эстонии. В 11 положительных случаях с неизвестным уездом речь идет о моряках с судна, откуда вчера уже госпитализировали двух человек.

По состоянию на утро 5 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении девять человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 394 случая заболевания COVID-19 с 381 человеком.

На сегодняшний день выздоровели 1 948 человек. Их них случай заболевания 1 475 человек (75,7%) завершен, у 473 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 121 000 первичных тестов, из них 2113, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!