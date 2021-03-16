16.03.2021, 10:32

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1463 случая заражения коронавирусом


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Koroonatestide tegemine
Koroonatestide tegemineFoto: Anni Õnneleid

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 463, или 18,6% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 889 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 673 в Таллинне.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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