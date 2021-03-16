Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1463 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 889 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 673 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 95, в Ида-Вирумаа — 87, в Ляэне-Вирумаа — 69, на Сааремаа — 41, в Вильяндимаа — 40, в Ляэнемаа — 39, в Пярнумаа — 34, в Рапламаа — 32 и в Вырумаа — 31 новый положительный тест. В Йыгевамаа прибавилось 19, в Ярвамаа — 18, на Хийумаа — 11, в Валгамаа — восемь и в Пылвамаа — четыре новых случая заражения. У 46 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1491,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,6%.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 687 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 141 912 человек, две дозы получили 52 932 человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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