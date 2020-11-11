11.11.2020, 10:36

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 132 первичных положительных теста на коронавирус

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Irja Lutsar 17.03.2020
Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 851 тест на коронавирус, из них 144, или 3%, оказались положительными. Первичных тестов было 2737, из них 132, или 4,8%, были положительными.

То есть, как уточнил Департамент здоровья, за последние сутки в Эстонии проанализировали 4851 тест на коронавирус, из них 132, или 3%, оказались положительными. В 12 случаях получили повторное подтверждение положительного анализа. Реальное сравнение с другим странами проводится в сравнении общего количества первичных положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней.

В качестве пояснения: Поскольку по статистическому учету человек может сдать только один первичный отрицательный и один первичный положительный тест, в сегодняшней ситуации разумно начать считать долю положительных тестов от общего количества проведенных тестов. В противном случае будет искусственно повышаться доля положительных тестов. Нововведение основывается на анализе и замечаниях профессора Фишер.

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По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 61 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 53 новых зараженных. В Тартумаа, на Хийумаа и в Пярнумаа поступило по три новых положительных результата теста. В Валгамаа прибавилось два положительных результата теста, и в Ярвамаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось по одному положительному результату. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 144,5 и доля положительных результатов проведенных тестов — 4,1%.

По состоянию на утро 11 ноября в больницах находится 63 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании шесть пациентов. Домой выписали семь человек и одного человека перевели из Ида-Вируской центральной больницы в Клинику Тартуского университета. Новых историй болезни COVID-19 открыли восемь. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 76 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 596 историй болезни COVID-19 с 581 пациентом. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 10 ноября выздоровели 4 378 человек. Из них история болезни 3 199 человек (73,1%) завершена, у 1 179 человек (26,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 381 205 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2, из них 285 935 были первичными. Положительных тестов было 7725 (2,0% от общего количества тестов).

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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