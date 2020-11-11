Департамент здоровья: за сутки прибавилось 132 первичных положительных теста на коронавирус

То есть, как уточнил Департамент здоровья, за последние сутки в Эстонии проанализировали 4851 тест на коронавирус, из них 132, или 3%, оказались положительными. В 12 случаях получили повторное подтверждение положительного анализа. Реальное сравнение с другим странами проводится в сравнении общего количества первичных положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней.

В качестве пояснения: Поскольку по статистическому учету человек может сдать только один первичный отрицательный и один первичный положительный тест, в сегодняшней ситуации разумно начать считать долю положительных тестов от общего количества проведенных тестов. В противном случае будет искусственно повышаться доля положительных тестов. Нововведение основывается на анализе и замечаниях профессора Фишер.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 61 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 53 новых зараженных. В Тартумаа, на Хийумаа и в Пярнумаа поступило по три новых положительных результата теста. В Валгамаа прибавилось два положительных результата теста, и в Ярвамаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа прибавилось по одному положительному результату. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 144,5 и доля положительных результатов проведенных тестов — 4,1%.

По состоянию на утро 11 ноября в больницах находится 63 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании шесть пациентов. Домой выписали семь человек и одного человека перевели из Ида-Вируской центральной больницы в Клинику Тартуского университета. Новых историй болезни COVID-19 открыли восемь. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 76 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 596 историй болезни COVID-19 с 581 пациентом. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.