Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1113 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 799 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 621 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 51, на Сааремаа — 49, в Тартумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Вильяндимаа — 25, в Рапламаа — 22, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по 20 новых положительных тестов. В Пярнумаа прибавилось 11, в Йыгевамаа — девять, в Валгамаа и Вырумаа — по шесть, на Хийумаа — три и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1072,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,1%.
За сутки в больницах открыли 82 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 565 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 81 209 человек, две дозы получили 35 067 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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