Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 80 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 631 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 80 тестов (4,9%) оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 57 человек. В Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа прибавилось по три, и в Рапламаа — два новых зараженных. В Ярвамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Сааремаа и Вырумаа прибавилось по одному положительному результату теста. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 75,10 и доля положительных результатов проведенных тестов — 4,7%.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ни в коем случае не отвечайте на звонки словом "да". Вот почему
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели