Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 57 человек
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 733 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 57 тестов оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 733 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 57 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 32 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11, в Вырумаа — три и в Йыгевамаа — два новых случая заболевания коронавирусом. В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа, Валгамаа и Тартумаа — по одному. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.
По состоянию на утро 30 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 35 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали семь человек. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.
На сегодня в больницах завершено 465 случаев заболевания COVID-19 с 452 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 30 сентября выздоровели 2 605 человек. Их них случай заболевания 2 000 человек (76,8%) завершен, у 605 человек (23,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено около 213 000 первичных тестов, из них 3 371, или 1,58%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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