27.10.2020, 10:32
Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 37 человек
По данным Департамента здоровья на 7 часов утра 27 октября, за последние сутки прибавилось 37 случаев заболевания коронавирусом.
По данным Департамента здоровья на 7 часов утра 27 октября, за последние сутки прибавилось 37 случаев заболевания коронавирусом.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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