Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 37 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 267 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 37 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 10 и в Йыгевамаа — девять новых случаев. В Пярнумаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 38,45.
По состоянию на утро 16 октября в больницах находится 35 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли три. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 507 историй болезни COVID-19 с 493 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 16 октября выздоровели 3 137 человек. Из них история болезни 2 362 человек (75,3%) завершена, у 775 человек (24,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 240 000 первичных тестов, из них 4 017, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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