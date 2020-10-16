Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 37 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 10 и в Йыгевамаа — девять новых случаев. В Пярнумаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 38,45.

По состоянию на утро 16 октября в больницах находится 35 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли три. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 507 историй болезни COVID-19 с 493 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 16 октября выздоровели 3 137 человек. Из них история болезни 2 362 человек (75,3%) завершена, у 775 человек (24,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 240 000 первичных тестов, из них 4 017, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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