22.09.2020, 12:17

Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 32 пациента

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Covid-19 testimine
Covid-19 testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 862 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек, в Ярвамаа, Вырумаа и Тартумаа — по одному. В четырех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 32 человека, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли 10.

На сегодня в больницах завершено 433 случая заболевания COVID-19 с 420 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 22 сентября выздоровели 2 385 человек. Их них случай заболевания 1 818 человек (76,2%) завершен, у 567 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 31,08.

Всего в Эстонии проведено более 192 000 первичных тестов, из них 2 976, или 1,54%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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