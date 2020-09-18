18.09.2020, 10:43

Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 23 пациента

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 178 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Харьюмаа поступило 10 новых положительных результатов теста, в Тартумаа — четыре, в Пылвамаа и на Сааремаа — по одному. В восьми случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 10 случаев заболевания (семь в Таллинне) в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются.

Из прибавившихся в период 16-17 сентября случаев заболевания в трех случаях речь шла о завезенных из Германии и Украины случаях и в десяти случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом Courmet Coffee — 25 и с очагом таллиннского детского сада "Мянни" — 10 человек. В очаге гимназии Ляэнемере по состоянию на сегодняшнее утро семь заболевших.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 955 человек, из которых 194 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа 12 новых случаях в шести случаях речь шла о близких контактах ранее зараженных и обстоятельства заражения шести случаев еще выясняются. Всего в восточном регионе ыосемь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16 и с очагом шахты "Оямаа" — девять случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано шесть человек (четыре перешло в так называемый очаг знакомых), с очагом рабочего места в Силламяэ связано 17 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 23 заболевших. В очаге основной школы Таммику восемь человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 485 человек, из которых 96 заболели.

Прибавившиеся в Тартумаа четыре новых случая (один в городе Тарту) связаны с очагом похорон. По данным регистра народонаселения прибавившийся в Пылвамаа случай передан северному региональному отделению, потому что человек живет в Таллинне. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (10 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 135 человек, из которых 44 заболели.

Прибавившийся на Сааремаа случай завезен из Испании. В западном региональном отделении под наблюдением 42 человека, из которых шесть заболели.

По состоянию на утро 18 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 23 человека, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека и трех человек перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.

На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания COVID-19 с 415 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 18 сентября выздоровели 2 357 человек. Их них случай заболевания 1 808 человек (76,7%) завершен, у 549 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 26,94.

Всего в Эстонии проведено более 182 000 первичных тестов, из них 2 814, или 1,54%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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