Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 23 пациента

Прибавившиеся в Тартумаа четыре новых случая (один в городе Тарту) связаны с очагом похорон. По данным регистра народонаселения прибавившийся в Пылвамаа случай передан северному региональному отделению, потому что человек живет в Таллинне. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (10 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 135 человек, из которых 44 заболели.
Прибавившийся на Сааремаа случай завезен из Испании. В западном региональном отделении под наблюдением 42 человека, из которых шесть заболели.
По состоянию на утро 18 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 23 человека, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека и трех человек перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.
На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания COVID-19 с 415 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 18 сентября выздоровели 2 357 человек. Их них случай заболевания 1 808 человек (76,7%) завершен, у 549 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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