Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 23 пациента

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Харьюмаа поступило 10 новых положительных результатов теста, в Тартумаа — четыре, в Пылвамаа и на Сааремаа — по одному. В восьми случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 10 случаев заболевания (семь в Таллинне) в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются.

Из прибавившихся в период 16-17 сентября случаев заболевания в трех случаях речь шла о завезенных из Германии и Украины случаях и в десяти случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом Courmet Coffee — 25 и с очагом таллиннского детского сада "Мянни" — 10 человек. В очаге гимназии Ляэнемере по состоянию на сегодняшнее утро семь заболевших.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 955 человек, из которых 194 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа 12 новых случаях в шести случаях речь шла о близких контактах ранее зараженных и обстоятельства заражения шести случаев еще выясняются. Всего в восточном регионе ыосемь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16 и с очагом шахты "Оямаа" — девять случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано шесть человек (четыре перешло в так называемый очаг знакомых), с очагом рабочего места в Силламяэ связано 17 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 23 заболевших. В очаге основной школы Таммику восемь человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 485 человек, из которых 96 заболели.