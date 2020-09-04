Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 15 человек. В Таллинне появился новый очаг

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Ида-Вирумаа прибавилось три и в Йыгевамаа — один новый положительный анализ на коронавирус. В четырех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в Регистре народонаселения место жительства. Результаты тестов на коронавирус всех протестированных в связи с проводящимся в Южной Эстонии этапом Чемпионата мира по ралли оказались отрицательными. Вирус диагностирован у одного участника таллиннского триатлона Ironman.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,0.

Под наблюдением двух региональных отделений Департамента здоровья находится почти 1300 человек.

В Харьюмаа из семи новых случаев два — завозные (один из ЕС, другой — из России), в одном случае заражение произошло от знакомого. Происхождение остальных выяснятеся.

Под наблюдением Северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом свыше 500 человек, а также четыре очага: Ülemiste City (8 инфицированных), "Нымме Калью" (8 инфицированных) и праздник в сауне (6 инфицированных). Появился новый, четвертый очаг, связанный с Русским драмтеатром (один новый случай за сутки, всего 6 инфицированных, все заразились на работе или в семейном кругу). Театр закрыт как миинимум на неделю.

Под наблюдением Восточного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом около 800 человек, из которых 105 больны. Под наблюдением пять очагов заражения: очаг шахты "Эстония" (56 инфицированных — 31 работник и 25 близких контактов), очаг бара Jõhvi Kelder (15 инфицированных), очаг шахты "Оямаа" (9 инфицированных), заражение из Великобритании (13 инфицированных) и очаг Вируской тюрьмы (5 инфицированных — 3 работника и 2 члена семьи).

По состоянию на утро 4 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 9 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки домой из больницы был выписан один пациент. Новых пациентов в больницы не поступало.