04.09.2020, 11:14

Департамент здоровья: за сутки коронавирус диагностирован у 15 человек. В Таллинне появился новый очаг

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2106 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 15 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Ида-Вирумаа прибавилось три и в Йыгевамаа — один новый положительный анализ на коронавирус. В четырех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в Регистре народонаселения место жительства. Результаты тестов на коронавирус всех протестированных в связи с проводящимся в Южной Эстонии этапом Чемпионата мира по ралли оказались отрицательными. Вирус диагностирован у одного участника таллиннского триатлона Ironman.

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Под наблюдением двух региональных отделений Департамента здоровья находится почти 1300 человек.

В Харьюмаа из семи новых случаев два — завозные (один из ЕС, другой — из России), в одном случае заражение произошло от знакомого. Происхождение остальных выяснятеся.

Под наблюдением Северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом свыше 500 человек, а также четыре очага: Ülemiste City (8 инфицированных), "Нымме Калью" (8 инфицированных) и праздник в сауне (6 инфицированных). Появился новый, четвертый очаг, связанный с Русским драмтеатром (один новый случай за сутки, всего 6 инфицированных, все заразились на работе или в семейном кругу). Театр закрыт как миинимум на неделю.

Под наблюдением Восточного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом около 800 человек, из которых 105 больны. Под наблюдением пять очагов заражения: очаг шахты "Эстония" (56 инфицированных — 31 работник и 25 близких контактов), очаг бара Jõhvi Kelder (15 инфицированных), очаг шахты "Оямаа" (9 инфицированных), заражение из Великобритании (13 инфицированных) и очаг Вируской тюрьмы (5 инфицированных — 3 работника и 2 члена семьи).

По состоянию на утро 4 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 9 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки домой из больницы был выписан один пациент. Новых пациентов в больницы не поступало.

На сегодня в больницах завершено 414 случаев заболевания COVID-19 с 401 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

На сегодня выздоровели 2157 человек. Из них случай заболевания 1 632 человека (75,7%) завершен, у 525 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 156 000 первичных тестов, из них 2456, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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